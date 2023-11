Voli cancellati, il Pd: «Acquaroli assegni la delega al Turismo a un altro assessore»

ANCONA – Mozione del Pd per impegnare il «presidente» della Regione Marche Francesco Acquaroli ad «assegnare la delega al Turismo a un altro assessore». La mozione della consigliera Manuela Bora è stata presentata nel corso di una conferenza stampa del Partito Democratico, in Regione, dopo che Aeroitalia ha annunciato nei giorni scorsi di voler cancellare, a partire dal 13 novembre, i voli dall’aeroporto di Ancona per Barcellona, Bucarest e Vienna.

Secondo quanto sostenuto dai dem «Acquaroli» sarebbe «il solo responsabile del caos che si è determinato con le scelte organizzative dell’ATIM», l’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione che i consiglieri del Pd hanno definito «un poltronificio». Presenti in conferenza il capogruppo Maurizio Mangialardi, la consigliera Manuela Bora, i consiglieri Fabrizio Cesetti, Antonio Mastrovincenzo, Romano Carancini e Andrea Biancani. Per i consiglieri del Partito Democratico sono mancate «programmazione» e «direttive» per quanto concerne l’attività dell’ATIM. «La partita ATIM è tutta loro» ha detto Mangialardi secondo il quale «la catastrofe determinata non può essere attribuita ad altri».

Il consigliere regionale del Pd Antonio Mastrovincenzo ha annunciato la presentazione di una istanza di accesso agli atti «per verificare se c’era davvero un accordo» che «sarebbe stato sottoscritto tra ATIM – Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche e Aeroitalia relativamente alle tratte Ancona-Barcellona, Ancona-Bucarest, Ancona-Vienna». Per il dem Romano Carancini «la reputazione delle Marche» sarebbe stata «compromessa».