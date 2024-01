Addio al professor GianMario Raggetti, ordinario di Economia degli Intermediari finanziari dell’Univpm

ANCONA – Mondo accademico in lutto per la morte del professor GianMario Raggetti, ordinario di Economia degli Intermediari finanziari, presso la Facoltà di Economia “G. Fuà” dell’Università Politecnica delle Marche. Raggetti è mancato all’età di 77 anni. Era in quiescenza dal 2016. Numerosi e prestigiosi gli incarichi ricoperti nell’arco della sua lunga carriera professionale: era stato visiting professor presso INSEAD–Parigi, dove aveva insegnato Economia Internazionale negli anni dal 1976 al 1978, inoltre, era stato co-responsabile del progetto internazionale FAO ristrutturazione Ghana Saving Bank–Accra –Ghana tra il 1975 e il 1977. Raggetti è stato direttore scientifico “BrainLine”

Associazione InterUniversitaria per lo sviluppo della Neuroeconomia.

Aveva collaborato come responsabile di progetti nazionali con il Ministero della Salute ed era stato responsabile del progetto nazionale “Sistema informativo Polizze assicurative” in Sanità presso il Ministero della Salute negli anni tra il 2004 e il 2006, membro del Comitato Tecnico del Ministero Salute per il Rischio clinico e la prevenzione dei rischi in Sanità, membro di varie Commissioni tecniche del Consiglio Superiore di Sanità. Il professore è stato anche docente a contratto con ARIS (Associazione Religiosa Istituti sanitari) dello Stato del Vaticano, in Economia Sanitaria.

Più a livello locale, Raggetti, aveva diretto l’area Gestione Impresa di ISTAO Ancona (dal 1978 al 1980), era stato coordinatore economico del museo comunale di arte e informazione di Senigallia e presidente di Marina Dorica. Il funerale si terrà domani, sabato 27 gennaio, alle 15 presso la Chiesa dei SS. Cosma e Damiano ad Ancona.

Il professor Raggetti è ricordato anche per la sua generosità nei confronti dei bambini oncologici dell’ospedale Salesi di Ancona ai quali era solito donare, la domenica mattina, le paste per la colazione, oltre che per aver aiutato tante famiglie di piccoli oncologici assistiti nell’ospedale del capoluogo. Le professoresse Laura Mazzanti ed Arianna Vignini lo ricordano per la collaborazione ai progetti di Neuroeconomia: «Un uomo di grande spessore culturale ed umano, un vero amico».

Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Maurizio Mangialardi esprimendo «grande dolore» per la scomparsa di Raggetti, ricorda il professor come «un intellettuale poliedrico e di grande spessore che nel corso della sua brillante carriera ha sempre cercato di superare gli steccati dei suoi studi accademici rivolti al campo dell’economia per abbracciare con curiosa intelligenza il mondo delle arti visive e specialmente della fotografia».

«È stato un grande onore – prosegue il dem – avere avuto la possibilità di collaborarci quando venne chiamato al difficile compito di succedere a Carlo Emanuele Bugatti nella direzione del Musinf, dove con competenza e passione è stato capace di dare piena continuità al progetto Senigallia Città della Fotografia, partecipando da ultimo alla costruzione della proposta di legge regionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Mario Giacomelli. Una collaborazione che ha rafforzato la nostra amicizia, fino a farne per me un autorevole punto di riferimento, una persona di totale fiducia con cui confrontarmi anche su un tema particolarmente delicato come quello della sanità, di cui era profondo conoscitore. La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto che sarà sicuramente difficile colmare. Alla moglie Marisa, a tutta la sua famiglia e ai tanti amici che lo hanno amato e apprezzato vanno le mie più sentite e sincere condoglianze».