Ancona in lutto, è morto l’ingegnere Vinicio Brandani

ANCONA – È venuto a mancare all’età di 98 anni l’ingegnere Vinicio Brandani. Docente all’Università di Firenze e libero professionista, Brandani nato in Abruzzo (20 aprile 1925 a Popoli), viveva ormai da anni ad Ancona, insieme alla sua famiglia. Lascia la figlia Antonella con cui viveva nel capoluogo marchigiano, a Valle Miano. Le esequie sono state fissate per domani, giovedì 20 luglio alle ore 10.30 alla chiesa San Paolo di Ancona.

Oltre ad essere un accademico di livello internazionale, l’ingegnere ha progettato e realizzato linee ferroviarie in diversi Paesi. Laureato in Ingegneria elettrotecnica all’Università di Roma nel 1950, è stato supervisore come sistemista tecnologo per le tranvie veloci di Sassari, Cagliari e Palermo, responsabile per il materiale rotabile e gli impianti dei collaudi delle ferrovie in concessione, componente del gruppo di progettazione delle porte del Taf e dei nuovi tram dell’Atm di Torino. Inoltre, dal 1973 al 1983 è stato prima direttore tecnico e poi vicedirettore generale dell’Ataf di Firenze.

Brandani è stato più volte incaricato dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dei Trasporti italiani, dalla Banca Mondiale di far parte come esperto per il materiale rotabile e i sistemi di trasporto e logistici, di team internazionali. I suoi interessi hanno spaziato anche nel campo della numerologia. L’ingegner Brandani è stato autore di 85 memorie sui trasporti, quattro delle quali hanno ricevuto riconoscimenti.