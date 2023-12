Minacce al presidente di Interporto, la solidarietà di Acquaroli: «Grazie per l’impegno per il rilancio dell’infrastruttura»

ANCONA – «Voglio esprimere la mia vicinanza e solidarietà al Presidente di Interporto, Massimo Stronati, per le minacce ricevute, ringraziandolo per l’impegno che quotidianamente spende insieme al Consiglio di Amministrazione e a tutti i collaboratori per il rilancio di una infrastruttura strategica della nostra regione». Così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, dopo la lettera minatoria con proiettile recapitata alla sede del Corriere Adriatico ad Ancona, destinatario Massimo Stronati.

Al presidente di Interporto nel maggio scorso era stata assegnata una scorta a seguito di alcune minacce che aveva ricevuto. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.