Migranti in arrivo al porto di Ancona, la Protezione civile allestisce strutture di accoglienza

ANCONA – Sono in fase di allestimento al porto di Ancona le strutture di accoglienza della Protezione civile regionale per i 110 migranti attesi allo scalo marchigiano, dopo essere stati soccorsi nella giornata di sabato al largo della costa libica dalle navi umanitarie Ocean Viking della Sos Mediterranee (37 naufraghi) e dalla Geo Barents la nave di Medici senza frontiere (73 naufraghi). Le autorità italiane hanno infatti assegnato lo scalo marchigiano alle due imbarcazioni.

E la città di Ancona si sta preparando ad accogliere i naufraghi soccorsi in acque internazionali. Il capo della Protezione civile regionale Stefano Stefoni spiega che alla banchina 22 del porto di Ancona «sono in corso di allestimento le aree di accoglienza».

Si tratta di «due box uso ufficio per il censimento, uno per i servizi igienici, uno sanitario, due box da utilizzare per l’isolamento delle persone che dovessero risultare positive al Covid ed un tendone per l’accoglienza, con all’interno sedie per l’attesa». Nel box sanitario le persone in arrivo saranno sottoposte a test Covid ed eventuale visita medica.

L’accoglienza è coordinata dalla Prefettura di Ancona. «Stiamo collaborando con la Prefettura di Ancona – spiega Stefoni – mettendo a disposizione la nostra logistica». In campo ci sono anche i volontari della Protezione civile, complessivamente in questo momento sono al lavoro al Porto di Ancona una ventina di persone.

La sindaca di Ancona Valeria Mancinelli ha dichiarato: «Abbiamo preso atto che il governo Meloni ha assegnato ad Ancona lo sbarco di due navi con profughi a bordo, anche minori. Le operazioni saranno coordinate dal ministero degli Interni e dalla Prefettura, che si è subito attivata. Come Comune e come comunità faremo la nostra parte. Come sempre».

La prima nave potrebbe arrivare già martedì sera alle 19, mentre l’altra è attesa mercoledì mattina attorno alle 8, ma le condizioni meteo marine in peggioramento potrebbero influire. A bordo anche minori non accompagnati.