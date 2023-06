Migranti, in arrivo ad Ancona la Geo Barents con 38 naufraghi: a bordo anche un minore non accompagnato

A darne notizia è la Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, che ha salvato i naufraghi in acque internazionali. Nel pomeriggio vertice in Prefettura per l'organizzazione

-