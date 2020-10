ANCONA – Prenderà avvio dal 12 ottobre per protrarsi fino al 18, la campagna di sicurezza stradale europea congiunta “Truck & Bus” disposta dal network europeo delle Polizie Stradali “RoadPol”. Obiettivo, intensificare i controlli sui mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci e merci pericolose, e sugli autobus, sia di immatricolazione nazionale che straniera.

Le Pattuglie della Polizia Stradale saranno impegnate a passare al setaccio gli snodi viari più importanti della provincia di Ancona, procedendo alla verifica dello stato psicofisico dei conducenti, del rispetto dei limiti di velocità, oltre che di tutte le prescrizioni sull’autotrasporto previste dalla normativa nazionale e comunitaria. Ad essere posto sotto la lente di ingrandimento della Stradale, anche il trasporto scolastico per la verifica del rispetto delle misure previste per limitare la pandemia, oltre che per gli altre verifiche.

“RoadPol” è la rete di cooperazione fra Polizie Stradali nata nel 1996 sotto l’egida dell’Unione Europea, alla quale aderiscono tutti i Paesi membri, tranne Grecia e Slovacchia, oltre a Svizzera, Serbia, Turchia e Polizia di Dubai (Emirati Arabi Uniti) in qualità di osservatori.

L’Italia è presente con il Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno e ricopre la Presidenza onoraria. Si tratta in pratica di una cooperazione operativa fra Polizie Stradali europee, che punta a ridurre il numero degli incidenti e delle vittime della strada tramite operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e di campagne “tematiche”, come la “Truck & Bus” che scatterà nei prossimi giorni.

Nel trimestre luglio-settembre 2020, la Polizia Stradale del Compartimento Marche, ha eseguito 25 servizi di monitoraggio del trasporto delle persone su autobus, un settore estremamente delicato in quanto capace di incidere in maniera sensibile sulla diffusione della pandemia e pertanto meritevole di controlli accurati, e delle merci sui mezzi pesanti. Dai controlli sono scattate sanzioni nei confronti di 6 autobus e 534 veicoli pesanti, principalmente per violazione dei limiti di velocità, per sovraccarico, per mancanza di copertura assicurativa e mancato uso delle cinture di sicurezza.

La finalità dell’azione combinata a livello europeo è quella di sviluppare la coscienza e la consapevolezza da parte di tutti che solamente col rispetto del Codice della Strada sarà possibile incidere sulla sicurezza, riducendo morti e feriti, il dolore delle famiglie ed i costi sociali ed economici rilevantissimi che la sinistrosità stradale comporta.