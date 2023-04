Meteo: Pasqua con l’ombrello ma a Pasquetta migliora

Il meteorologo Marco Lazzeri spiega che per la giornata di domenica, Pasqua, «una depressione che scorre sui Balcani, potrà dare luogo a ventilazione nord orientale a tempo variabile con alternanza di sole e nuvole».

ANCONA – Pasqua con l’ombrello, mentre per Pasquetta il tempo è previsto in miglioramento. La conferma arriva dalla sala meteo della Protezione civile regionale. Il meteorologo Marco Lazzeri spiega che per la giornata di domenica, Pasqua, «una depressione che scorre sui Balcani, potrà dare luogo a ventilazione nord orientale a tempo variabile con alternanza di sole e nuvole».

Le precipitazioni piovose, che potranno avere anche carattere di rovescio sono più probabili «nella mattinata – spiega – , mentre dal pomeriggio è atteso un miglioramento, con fenomeni residui nei settori centro meridionali della regione». Anche la prima parte di lunedì, Pasquetta, sono possibili precipitazioni, più probabili nei settori meridionali della regione, mentre dal pomeriggio è previsto un miglioramento».

Sia a Pasqua che a Pasquetta le precipitazioni saranno brevi e interesseranno soprattutto la fascia collinare e l’interno. Le temperature domenica sono previste in lieve aumento nei valori minimi e in lieve calo nei valori massimi, mentre lunedì saranno stazionarie o in lieve aumento le massime.