Meteo, ombrelloni chiusi e ombrelli aperti. Piogge e temporali su costa ed entroterra

Maltempo sulle Marche a causa di un vortice depressionario presente in quota, che sta dando luogo ad alcuni rovesci temporaleschi su jesino, fermano e urbinate. Dal pomeriggio previsto un miglioramento

ANCONA – Ombrelloni chiusi ed ombrelli aperti sulla Riviera del Conero e in diverse zone delle Marche, a causa della condizione di instabilità portata da un vortice depressionario presente in quota, che sta dando luogo ad alcuni rovesci temporaleschi a carattere locale e a piogge.

Ma si tratta di una situazione che dovrebbe avere le ore contate. A partire dal pomeriggio di oggi – 13 agosto – le condizioni meteorologiche sulle Marche dovrebbero migliorare. Lo conferma il meteorologo della Protezione Civile Francesco Boccanera.

Il maltempo a Marcelli di Numana

«Celle temporalesche – spiega il meteorologo – si stanno formando in diverse zone della regione: una è presente in mare, di fronte alla costa di Ancona, una sullo jesino, un’altra sul fermano e una ulteriore in zona Urbino. Fenomeni localizzati che potrebbero essere accompagnati anche da raffiche di vento».

Le temperature hanno registrato un calo di alcuni gradi nei valori massimi. A partire dal pomeriggio di oggi è previsto un miglioramento anche se «potranno permanere alcuni fenomeni residui nella parte interna centro-meridionale della regione».

Per domani, domenica 14 e per la prima parte della giornata di lunedì, Ferragosto, secondo il meteorologo è previsto bel tempo, anche se nel pomeriggio potrebbero formarsi addensamenti nuvolosi che potranno interessare le zone interne n spostamento anche verso la parte centro meridionale della costa.