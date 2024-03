Meteo, in arrivo una nuova ondata di maltempo: temperature in calo e neve nelle vette più alte degli Appennini

Piogge e rovesci nella giornata di domenica per il passaggio di una perturbazione che farà calare le temperature

ANCONA – Sta terminando il transito di una perturbazione che ha determinato piogge sulle Marche, ma nella giornata di domani è atteso un nuovo passaggio di un sistema atlantico che porterà rovesci anche a carattere temporalesco ed un calo delle temperature.

«La nuova perturbazione, estesa dalla Francia al Marocco – spiega Marco Lazzeri meteorologo della Protezione civile regionale – scenderà dal Piemonte e si porterà fino alle Marche nella giornata di domani» domenica 10 marzo. Anche se in parte sarà fermata dalla catena Appenninica Umbro-Marchigiana, causerà comunque delle precipitazioni.

«Dalla tarda mattinata di domenica potranno verificarsi precipitazioni diffuse specie sulle zone altocollinari e montane – spiega il meteorologo – che dal pomeriggio potranno assumere anche carattere di rovesci o temporali, nelle zone alto collinari e costiere».

Dalla serata di domenica i fenomeni sono previsti in esaurimento. Sulle Marche sono previsti venti sostenuti, sia sulle zone interne che sulla costa. Per quanto riguarda le precipitazioni nevose, lo zero termico nella giornata di oggi è a attorno ai 2mila e 200 metri, mentre domani scenderà intorno ai 1.800: sugli Appennini potranno essere previste nevicate solo sulle vette più alte degli Appennini.

Le temperature minine saranno in calo nella giornata di domani di circa 3-4 gradi, mentre le massime sono previste in aumento di un paio di gradi. Lunedì il calo termico interesserà i valori massimi che potranno scendere di circa 3-4 gradi, mentre le minime sono sono previste in aumento di 2 gradi.