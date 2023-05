Il meteo ‘ballerino’ frena la stagione balneare, gli operatori: «Speriamo nel prossimo weekend»

Previste piogge anche oggi e domani. Gli ombrelloni restano chiusi, ma gli operatori balneari non si perdono d'animo e sperano nel prossimo fine settimana per accogliere i primi clienti

ANCONA – Il maltempo sta ritardando la partenza della stagione balneare che si era aperta il 29 aprile e i lettini degli stabilimenti balneari per ora restano vuoti. «Una partenza solo sulla carta» dice Romano Montagnoli, presidente del Sindacato Italiano Balneari «perché il caldo e il bel tempo per ora non si sono visti, e i fine settimana, quando le persone possono venire in spiaggia, finora sono stati caratterizzati dalle piogge». Nella giornata di ieri una grandinata ha addirittura imbiancato Pesaro.

«Speriamo che con il prossimo weekend arrivi il bel tempo e con esso il vero inizio della stagione balneare» aggiunge Montagnoli. Intanto gli operatori balneari riferiscono che «c’è voglia di mare e la gente arriva in spiaggia anche con il cielo nuvoloso», per passeggiare. Alcuni stabilimenti approfittano per finire di allestire la spiaggia, piantando gli ultimi ombrelloni e disponendo in maniera ordinata lettini e sdraio.

Spiaggia in allestimento

Insomma si scaldano i motori in vista di una stagione balneare che auspicano positiva come quella dell’estate scorsa, trainata dal post pandemia. Ma se il maltempo frena la partenza, la nota positiva arriva dalle prenotazioni, molte delle quali sono arrivate già nel mese di aprile.

«Ci sono tante conferme da clienti ‘storici’, ma anche nuove richieste, sia da parte di turisti che di marchigiani – spiega – insomma c’è un bel movimento, chiaro, però, che sulla nostra attività il fattore meteo è cruciale.- Speriamo di avere una stagione buona dal punto di vista tempo, come lo è stata quella dell’anno scorso».

Maltempo a Senigallia: pioggia, vento e mare grosso sulla spiaggia del lungomare Mameli

Per ora però, questo weekend continua ad essere caratterizzato da condizioni meteorologiche ‘ballerine’ e per la prima tintarella bisognerà ancora aspettare. Stando al bollettino meteo della Protezione civile regionale, flussi sud-occidentali continuano a mantenere condizioni di instabilità, determinando ancora precipitazioni.

Per il pomeriggio di oggi – 13 maggio – sono previsti brevi rovesci o temporali, mentre dalla sera le precipitazioni saranno diffuse sui settori centro-meridionali della regione, con cumulate maggiori su quelli meridionali. Nella giornata di domani – 14 maggio – le precipitazioni saranno sparse a carattere di rovescio, più insistenti sul settore meridionale. I fenomeni saranno in graduale attenuazione nel pomeriggio. Le temperature minime saranno in aumento, ma in lieve calo le massime.