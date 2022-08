Meteo, instabilità nel weekend e Ferragosto tra sole e qualche rovescio

ANCONA – Si prospetta un Ferragosto all’insegna del bel tempo nelle Marche, almeno nella prima parte della giornata. I giorni precedenti sono caratterizzati invece da una certa instabilità.

Nel pomeriggio di oggi – 12 agosto – e nella prima parte della giornata di domani sulle Marche si registra una situazione di instabilità a causa di «aria più fredda presente in quota, associata ad un vortice depressionario che potrà dare luogo a rovesci temporaleschi a carattere locale, specie sulle zone interne della regione» spiega il meteorologo della Protezione civile Francesco Boccanera.

«Stesso quadro anche per la giornata di domani – aggiunge -, quando le precipitazioni potranno spostarsi dalle zone interne anche verso la costa, soprattutto centro-meridionale» (pesarese e anconetano). La seconda parte della giornata di sabato vedrà un miglioramento delle condizioni meteorologiche con l’attenuazione della copertura nuvolosa, anche se potranno permanere alcuni fenomeni residui sui Sibillini.

Per la giornata di domenica è previsto un aumento delle temperature specie nei valori massimi, mentre il ferragosto sarà all’insegna del «cielo sereno e poco nuvoloso nella prima parte della giornata, ma a partire dal pomeriggio potranno verificarsi rovesci e temporali sulle zone montane in spostamento anche verso la costa del pesarese e anconetano». Temperature in rialzo nei valori minimi.