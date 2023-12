Ancona che brinda e che balla: ecco il mega show di Capodanno in piazza Cavour aspettando il 2024

ANCONA – Ancona che brinda al Capodanno, la festa si accende a piazza Cavour: presentato stamattina a palazzo l’evento con cui il capoluogo e tutti coloro che vi si recheranno per salutare la conclusione del 2023 e festeggiare l’arrivo del 2024 accoglieranno il nuovo anno insieme in piazza, insieme agli Ex-Otago, a Max Giusti e a seguire con il Super Star Party Disco con l’incantevole voce di Veronica Key che farà ballare il popolo anconetano fino a notte fonda. L’evento-festa di Capodanno è stato presentato stamattina dall’assessore grandi eventi Angelo Eliantonio insieme al comandante della polizia locale, Marco Ivano Caglioti e a numerosi protagonisti dello show. Attese ad Ancona circa diecimila persone. La ruota panoramica resterà aperta fino alle 22, dalle 21.45 circa il concerto degli Ex-Otago, dalle 23 lo show con brindisi al nuovo anno di Max Giusti, show non solo comico visto che l’attore sarà accompagnato da una band musicale, quindi a seguire e fino alle 01.30 Veronica Key e il suo dj set per salutare il nuovo anno ballando a tempo di musica, per giovani e meno giovani.

I varchi di accesso alla piazza saranno quelli classici, ma la circolazione sulle vie che la fiancheggiano sarà chiusa. Il Comune consiglia come sempre l’utilizzo dei mezzi pubblici e soprattutto quello delle navette gratuite dedicate che collegano diversi parcheggi della città al centro. Oltre a quello degli Archi, infatti, sarà disponibile e collegato a piazza Cavour tramite navetta anche il parcheggio dello stadio Del Conero, particolarmente comodo per chi raggiunge la città da sud. L’utilizzo del mezzo pubblico è largamente consigliato, non solo per l’alto numero di persone previsto per la serata del 31 dicembre, ma anche perché la viabilità intorno alla piazza sarà modificata dalle 20 del 31 dicembre fino alle ore 2 del 1 gennaio 2024. Dalle ore 21 del 31 dicembre, inoltre, sarà vietato transitare su aree pubbliche con contenitori di vetro aperti e dalle 21.30 sarà vietato introdurre a piazza Cavour bottiglie, contenitori di vetro di qualsiasi tipo e lattine e sarà vietato l’asporto di bevande alcoliche superiori ai 5 gradi. Come da regolamento di polizia urbana sarà anche vietato l’uso di fuochi d’artificio, botti e petardi di qualsiasi genere in qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico. In via Castelfidardo a partire dalle ore 20 sarà attivo lo street food di Capodanno.

«Vogliamo cominciare il nuovo anno con questa grande iniziativa di piazza – ha dichiarato l’assessore grandi eventi Angelo Eliantonio –. La città di Ancona torna a organizzare un grande Capodanno in piazza dopo diversi anni, non ricordo da quanto tempo. L’avevo detto all’inizio di questo mandato, mi si chiedeva del Natale, della ruota, e ho sempre detto una cosa in cui credo con convinzione e lo ribadisco anche stavolta. Il Natale che organizzava la precedente amministrazione non andava stravolto, ma andava valorizzato un po’ di più e soprattutto implementata una parte del cartellone, quella relativa al Capodanno, che era il buco nero di quel programma. Di fronte a una valorizzazione complessiva, e siamo molto soddisfatti di come stanno andando queste festività, non potevamo esimerci dal provare a organizzare un grande Capodanno di piazza. Grande perché è un format ampio nella completezza dell’offerta proposta: c’è la grande musica dal vivo degli Ex-Otago che a novembre sono tornati a esibirsi in tutta Italia, c’è il divertimento con Max Giusti, non solo fine a se stesso ma con la sua band, e poi a Capodanno si balla e non potevamo non affidare lo spettacolo a chi già ci ha dato un assaggio durante la Notte Bianca e dunque richiamare Veronica Key con Davide Domenella, Claudio Ricotti e Diego Domenella, che fanno parte di quella schiera di artisti che mi sono sempre chiesto come mai negli ultimi anni abbiano trovato poco spazio. Non voglio neanche indagare sui motivi, siamo protesi verso il futuro, ma vogliamo provare a dare spazio e valorizzare quanto più possibile tutte quelle professionalità artistiche che ogni volta che si esibiscono fuori dal comprensorio anconetano hanno grande successo. Il Capodanno è una serata difficile, con tanta concorrenza, per trovare un Capodanno così completo bisogna fare tanti chilometri, e abbiamo la certezza che sarà un grande successo, un regalo alla città di Ancona per iniziare al meglio il nuovo anno, un regalo anche per le tante persone che arriveranno dal Nord Italia e dall’entroterra».

Angelo Eliantonio ha aperto poi una parentesi sul cartellone di Natale: «I dati che ci forniscono le associazioni di categoria, commercianti e operatori economici parlano finora di un cartellone del Natale che sta regalando delle buone soddisfazioni, in media si acquista il 10% in più rispetto allo scorso anno e ci sono il 20% in più di prenotazioni per la serata di Capodanno, qualcosa vorrà dire. Abbiamo sempre detto che i grandi eventi costano, è un dato incontrovertibile, non tanto per i cachet ma per tutto quello che bisogna costruirvi intorno, a partire dalla sicurezza. Questa città ha dato prova di saperlo fare, con dati sorprendenti in questi pochi mesi, ma per noi non sono sorprendenti, ci abbiamo sempre creduto, abbiamo acceso questo meccanismo e la percezione dei marchigiani rispetto al capoluogo è completamente cambiata. Questo è stato possibile grazie a sforzi economici che sono un investimento. Per lavoro, turismo e attività economiche. E i dati che ci arrivano vanno in questa direzione. Stiamo rispettando gli impegni presi. Quelli con la città e, da capoluogo, quelli con tutta la regione. Peccato che chi viene da fuori città spesso non sia a conoscenza dei servizi messi in atto durante queste feste, parlo di parcheggi e navette, un problema che abbiamo provato ad affrontare giorno dopo giorno. Il presepe vivente è stato un successo enorme, nella suggestione del porto antico, un mix clamorosamente vincente, con tanta gente arrivata anche da fuori regione. Ancona che brilla e che brinda, ma che sta brillando grazie alla visione e alla progettualità che abbiamo messo in campo in questo mese. Dopo quasi sei mesi di mandato su questo fronte oggi la città è sicuramente più attrattiva». Angelo Eliantonio ha concluso con un appello per il 31 dicembre a utilizzare navette e parcheggi scambiatori. Quindi il comandante Caglioti ha illustrato le modifiche alla viabilità e i protagonisti della notte del 31 dicembre hanno raccontato quella che sarà la partecipazione degli Ex-Otago, di Max Giusti e del dj set che concluderà la serata di festa con Ancona che… balla.