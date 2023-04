Medici pensionati al Pronto soccorso di Torrette, Mastrovincenzo presenta un’interrogazione in Consiglio regionale

L'iniziativa del consigliere regionale del Partito Democratico in seguito alla determina del direttore generale di Torrette per l'avviso pubblico per verificare la disponibilità di medici in pensione ad andare a lavorare al Pronto Soccorso di Torrette

-