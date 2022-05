Mascherine in classe, il no di Italexit e Popolo della Famiglia con un flashmob ad Ancona

ANCONA – «No alle mascherine per gli studenti e no al demansionamento dei docenti». È la protesta sollevata da Italexit e dal Popolo della Famiglia ieri pomeriggio, giovedì 5 maggio, ad Ancona. Esponenti dei due movimenti politici, con il coordinatore del Italexit, Massimo Gianangeli, e il coordinatore provinciale del Popolo della Famiglia (PdF), Gabriele Cinti, e un gruppo di docenti e genitori, si sono ritrovati in flashmob ad Ancona, sotto la sede dell’Ufficio Scolastico regionale.

I manifestanti hanno lamentato il fatto che i bambini e i ragazzi siano costretti in classe ad indossare la mascherina per tutta la giornata scolastica, mentre in molti ambienti chiusi ormai non è più obbligatoria e hanno dato corpo alla protesta buttando le mascherine in un bidone.

Un momento della manifestazione

«Siamo nel paradosso, possiamo andare fuori a cena tranquillamente senza mascherina, mentre i nostri figli devono portarla a scuola per 5 ore – spiega Gianangeli -, basta è una vergogna. I nostri figli non corrono alcun rischio dalla malattia Covid e sono quelli che hanno sofferto più di tutti i due anni di restrizioni. Sono stati privati dello sport, e ora la mascherina non è altro che una umiliazione».

Il gruppo è stato anche ricevuto dal direttore dell’Ufficio Scolastico regionale, Marco Ugo Filisetti, al quale espresso la propria contrarietà per la circolare del 2 maggio «secondo cui i docenti guariti dal Covid da più di 90 giorni dovrebbero essere sospesi dall’attività didattica con i ragazzi e impiegati in non meglio specificate altre mansioni» spiega Gianangeli che fa sapere d aver protocollato una istanza di revisione istruttoria della circolare in questione, per ottenerne il ritiro.

«I nostri ragazzi in prossimità di esami di maturità o delle ultime verifiche dell’anno – aggiunge -, si vedono privati dei loro docenti». La protesta interesserà anche le altre province delle Marche.