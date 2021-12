Marche in zona gialla: le nuove regole tra Super Green pass e Green pass

Con l'ingresso in zona gialla, nelle Marche torna l'obbligo della mascherina all'aperto. Ecco le misure a cui attenersi con l'entrata in vigore del Super Green pass

ANCONA – Scatta da oggi – 20 dicembre – la zona gialla per le Marche che insieme a Liguria, Veneto e alla provincia di Trento, vanno ad aggiungersi a Friuli Venezia Giulia, Calabria e Bolzano che erano già in questa fascia. La regione resterà in questa fascia per almeno due settimane.

Cosa cambia tra la zona bianca e la zona gialla? Di fatto non cambia molto, specie dopo l’introduzione del Super Green pass che consente a vaccinati e guariti di accedere a diverse attività.

Mascherina e spostamenti

In questa fascia di rischio torna l’obbligo della mascherina all’aperto, anche in assenza di assembramenti. Sul fronte degli spostamenti non ci sono limitazioni: si può circolare liberamente, con e senza Green pass, all’interno del proprio Comune, tra Comuni diversi e tra Regioni.

Si può andare a sciare anche con Green pass base (tampone, vaccinazione, guarigione) che dà l’accesso a funivie, seggiovie e cabinovie.

Non c’è il coprifuoco che imponeva limiti orari alla circolazione delle persone, e non è più necessaria l’autocertificazione.

Classe

Scuola

In zona gialla la didattica è in presenza al 100%, mentre l’accesso all’Università è consentito solo con il Green pass base.

Ristoranti e bar

Ristoranti aperti in zona gialla, anche per la consumazione al chiuso, che però al tavolo è consentita solo ai possessori del Super Green pass, così come ai tavolini del bar. Invece per la consumazione veloce al bancone del bar è sufficiente il Green pass base, ovvero quello che si ottiene con l’esito negativo di un tampone.

Cinema, teatri e musei

Per accedere a cinema e teatri serve il Super Green pass (vaccinazione e guarigione), per musei e altri luoghi culturali (esclusi archivi e biblioteche) basta quello base (tampone negativo).

Negozi

Nessuna restrizione per attività e negozi. In questa zona sono aperti tutti i negozi, parrucchieri, barbieri e centri commerciali, anche nei weekend e nei festivi.

Attività sportive e palestre, stadi e palazzetti

Consentite tutte le attività sportive, di contatto e non, sia al chiuso che all’aperto. Per le attività al chiuso occorre tuttavia esibire il Green pass base (tampone), anche per l’accesso agli spogliatoi. L’accesso a stadi e palazzetti è consentito solo con il Super Green pass.

Discoteche, parchi divertimento e terme

In discoteca si entra solo con Super Green pass, ovvero con vaccinazione anti-Covid o guarigione dall’infezione. L’accesso ai parchi divertimento è invece consentito con il Green pass base, così come alle terme.