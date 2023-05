Le Marche in vetrina a Parigi e Roma. Verso nuovi voli per Berlino e Francoforte

ANCONA – Le Marche, con le bellezze e le eccellenze enogastronomiche, in vetrina a Parigi e Roma. Un maggio intenso dal punto di vista della promozione turistica internazionale con la Regione che sta cercando di far ‘decollare’ il turismo straniero e rendere più accessibili le Marche con nuovi collegamenti aerei, tanto che oltre a puntare sulla ‘piazza’ francese con il volo per Parigi, la Regione punta anche sulla piazza tedesca cercando con il volo per Berlino e Francoforte che potrebbe chiudersi entro fine mese.

Intanto il 9 maggio la Regione ‘volerà’ all’Ambasciata Italiana a Parigi per presentare il collegamento aereo Ancona – Parigi che prenderà avvio dal 27 maggio, mentre a Roma le Marche saranno nuovamente su un palcoscenico internazionale in quanto presenzieranno dal 24 al 27 maggio alla 90esima edizione del Concorso internazionale di salto a ostacoli la manifestazione equestre più glamour, che si terrà nella splendida cornice di Piazza di Siena nella capitale dal 24 al 27 maggio.

Le nuove iniziative sono state illustrate a Palazzo Raffaello dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, assessore al Turismo, dal presidente nazionale della Federazione Italiana Sport Equestri Marco di Paola e dal direttore dell’Atim Marco Bruschini.

A Roma la Regione punta sul binomio vino – prosciutto di Carpegna: nei ristoranti ‘vip’ di Piazza di Siena nella capitale infatti saranno serviti solo vini marchigiani, mentre all’Ambasciata Italiana a Parigi ci sarà l’incontro con i principali tour operator francesi e con la stampa nazionale del paese. «Abbiamo compiuto uno sforzo enorme con l’aeroporto – ha spiegato il direttore Atim Bruschini – ora bisogna farlo conoscere al mercato francese».

Acquaroli, Di Paola e Bruschini

Il presidente della Regione Marche Acquaroli ha parlato di una «opportunità importante ed evocativa di palcoscenici importanti», con l’enogastronomia che fungerà da «grande attrattore». E proprio sul filone enogastronomico la Regione sta puntando molto, tanto che, come ha annunciato lo stesso governatore, tra il 10 e il 12 giugno si terrà la festa della birra a Gabicce.

«Stiamo lavorando per cercare di farci conoscere anche al di fuori dei soliti canoni e dei soliti circuiti su cui si operava – ha detto Acquaroli – , se la possibilità di avere una vetrina su Roma è assolutamente una novità e una grande opportunità, il volo Ancona – Parigi è un obiettivo che è un punto di partenza. Stiamo lavorando anche su altre mete importanti, su Berlino su Francoforte, speriamo di poter riuscire a raggiungere presto anche questi obiettivi perché per far crescere il turismo estero è fondamentale avere un collegamento veloce e il funzionamento dell’aeroporto delle Marche è uno strumento che può aiutarci nella crescita turistico commerciale, economica e di opportunità, di immagine e di marketing di un territorio che potrebbe essere appetibile ma che ha un limite nelle infrastrutture».

Per il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri Di Paola, l’evento di piazza di Siena a Villa Borghese «è il più elegante e glamour» e «socialmente ambito», un evento «apprezzato in tutto il mondo» tanto che vede «la presenza di 16 nazioni». Il direttore dell’Istituto Marchigiano di Tutela Vini, Alberto Mazzoni ha spiegato che i consorzi di vino e cibo si presenteranno a Roma «uniti» e che tutte le Marche saranno rappresentate, dal pesarese all’ascolano.

Nei ristoranti romani più vip, nelle giornate della manifestazione internazionale equestre, sarà servito solamente vino marchigiano, in particolare nei calici finiranno le doc più pregiate, dal Verdicchio dei Castelli di Jesi al Bianchello del Metauro, dal Rosso Conero al Verdicchio di Offida. Roma sarà vetrina anche per il prosciutto di Carpegna e per la filiera del bio.