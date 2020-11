Marche verso ordinanza anti assembramento, Acquaroli: «Garantire salute e tenuta socio economica»

Il governatore lo ha annunciato a margine della seduta odierna del Consiglio Regionale. Non una chiusura di piazze e vie, piuttosto un divieto a recarsi in quei luoghi dove il distanziamento non è garantito

ANCONA – Le Marche verso una ordinanza anti assembramento. Lo ha annunciato questa mattina a margine del Consiglio Regionale il governatore Francesco Acquaroli. L’obiettivo, è quello di cercare di frenare la nuova ondata della pandemia. «Chiudere è una soluzione semplice» ha detto il presidente della Regione Marche, ma «se lo Stato non da i ristori e la Regione non ha la forza economica» per garantirli, si viene a creare «un dramma economico e sociale, ed emerge una spaccatura nel Paese tra chi ha indennità e diritti garantiti, e chi purtroppo no».

Un problema, che il governatore ha detto «ci dobbiamo porre quotidianamente» perché è «un sottile equilibrio che assolutamente deve essere mantenuto al centro dell’attenzione». Secondo Acquaroli «nessuno di noi ha la sicurezza che chiudendo 15-20 giorni poi la pandemia scompaia, purtroppo potrebbe tornare». Il presidente della Regione Marche ha rimarcato che «per vincere questa partita» serve «responsabilità, maturità, equilibrio e intelligenza» e che le scelte dovranno andare in direzione sia della tutela della «salute e della sicurezza», che «della tenuta sociale ed economica».

Non una chiusura di piazze o vie, ha chiarito, la logica dovrà piuttosto essere quella del divieto a dirigersi «nei luoghi dove c’è una folla importante, che non consente il distanziamento». Occorre «far capire – prosegue – che in ogni luogo è consentita una presenza che possa garantire il giusto distanziamento» perché se questo viene a mancare «diventa pericoloso».

Questa potrebbe arrivare già questa sera, ed è un provvedimento al quale la Regione stava già lavorando la scorsa settimana, quando poi il passaggio in zona arancione, annunciato dal Ministero della Salute, aveva fatto slittare la misura restrittiva.

Commentando l’ordinanza “struscio a senso unico” per i pedoni in centro, varata dal sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, Acquaroli ha commentato che «tutto può avere un senso, se serve a ridurre la possibilità di contagio».

La parola chiave secondo il presidente «è come dover convivere con il virus in questa fase», perché con le chiusure «non finiscono i problemi, ma se ne aprono altri. Sul territorio sto percependo paura e incapacità di cogliere fino in fondo quella che è la capacità di dare risposte, per questo dico al Governo, al Ministero e all’Istituto Superiore di Sanità, dialoghiamo. Non vogliamo avere un atteggiamento di chiusura rispetto alle misure necessarie da mettere in campo, vogliamo essere partecipi per dare la stessa indicazione».

Secondo il presidente della Regione Marche, le scelte devono essere frutto «del reale andamento epidemiologico della pandemia, del Sistema Sanitario» e devono tener conto anche della tenuta socio economica, per evitare che si trasformino in «un dramma per tante famiglie».