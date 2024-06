Maratona elettorale nelle Marche: si vota per europee e amministrative

Seggi aperti dalle 7 alle 23 per rinnovare il parlamento europeo. Si vota anche in 148 comuni per eleggere sindaco e consiglio comunale. Tre i capoluoghi: Ascoli Piceno, Pesaro e Urbino

ANCONA – Prosegue per il secondo giorno la maratona elettorale per le europee. Nelle Marche gli elettori sono chiamati alle urne anche per le elezioni amministrative che interessano 148 comuni, di cui 142 sotto i 15mila abitanti, 6 sopra i 15mila abitanti, fra i quali figurano tre capoluoghi di provincia: Ascoli Piceno, Pesaro e Urbino. Oggi seggi, domenica 9 giugno, seggi aperti dalle 7 fino alle 23.

Le elezioni europee

Nelle Marche sono chiamati alle urne 1.281.283 elettori (657.623 donne e 623.660 uomini), 71.996 votano per la prima volta. Gli elettori residenti all’estero, iscritti all’Aire sono 31.651, 81 invece si trovano temporaneamente all’estero. Gli studenti che votano fuori sede sono 1.085. Le Marche fanno parte della circoscrizione Italia centrale, insieme a Lazio, Umbria e Toscana, che eleggerà 15 dei 76 parlamentari che siederanno a Bruxelles (22 i marchigiani che si sfidano per uno scranno nel parlamento europeo).

Per votare bisogna aver compiuto 18 anni: al seggio, per esercitare il diritto di voto si dovranno esibire un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale. Non è ammesso il voto disgiunto. Per votare si può barrare il simbolo di un partito e indicare fino a tre candidati della lista scelta. Nel caso di più preferenze, bisogna votare candidati di sesso diverso, ovvero non si possono votare tre uomini o tre donne. Si può votare anche barrando solo il simbolo del partito, in questo caso il voto non andrà di default al capolista, ma solo alla lista.

Le elezioni amministrative

Nelle Marche sono chiamati alle urne 628.925 elettori (320.612 donne e 308.313 uomini), dei quali 11.782 votano per la prima volta. In provincia di Ancona sono 29 i comuni al voto (125.181 gli elettori), in provincia di Ascoli Piceno vi vota in 22 comuni (101.470 elettori), anche in provincia di Fermo vanno al voto 22 comuni (31.422 gli elettori), in quella di Macerata 37 comuni (129.363 elettori) e infine in provincia di Pesaro Urbino si vota in 38 comuni (241.489 elettori).

Nei comuni tra 5mila e 15mila abitanti i sindaci possono essere eletti fino al terzo mandato, mentre sotto i 5mila è stato eliminato il limite di mandati. Tre i capoluoghi di provincia al voto: Ascoli Piceno, Pesaro e Urbino. Gli eventuali ballottaggi, previsti solo nei comuni con più di 15mila abitanti, si terranno il 23 e 24 giugno. Fra i comuni più popolosi che dovranno eleggere un nuovo sindaco, con una popolazione residente sopra i 15mila abitanti ci sono Osimo (Ancona), Potenza Picena e Recanati (Macerata), Fano (Pesaro Urbino).

I comuni che rinnovano sindaco e consiglio comunale

In Provincia di Ancona si vota a Agugliano, Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Camerata Picena, Castelbellino, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Filottrano, Genga, Mergo, Monsano, Monte Roberto, Monte san Vito, Montecarotto, Montemarciano, Numana, Ostra, Poggio San Marcello, Polverigi, San Marcello, San Paolo di Jesi, Sassoferrato, Serra de’ Conti, Serra San Quirico, Sirolo, Staffolo e Trecastelli.

In Provincia di Pesaro-Urbino si vota ad Acqualagna, Apecchio, Belforte all’Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Cartoceto, Fratte Rosa, Frontone, Gabicce Mare, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Mombaroccio, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme, Monte Porzio, Montecalvo in Foglia, Montefelcino, Montelabbate, Peglio, Pergola, Petriano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Sant’Ippolito, Sassocorvaro Auditore, Serra Sant’Abbondio, Tavullia, Urbania, Urbino e Vallefoglia.

In Provincia di Ascoli-Piceno: Carassai, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cupra Marittima, Folignano, Maltignano, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefiore dell’Aso, Montemonaco, Monteprandone, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, Spinetoli. Venarotta.

In Provincia di Fermo: Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Francavilla d’Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Moresco, Ponzano di Fermo, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio.

In Provincia di Macerata: Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Colmurano, Fiastra, Fiuminata, Gualdo, Loro Piceno, Matelica, Mogliano, Monte Cavallo, Monte San Giusto, Monte San Martino, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Pieve Torina, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Ripe San Ginesio, Sant’Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Treia, Urbisaglia e Visso.