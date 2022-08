Maltempo, arrivano i temporali sulle Marche: è allerta meteo

ANCONA – Arriva il maltempo sulle Marche. La Protezione civile regionale ha diramato una allerta meteo con criticità gialla per temporali, con validità dalle 14 di oggi – 27 agosto – alle 23 di domani – domenica 28 agosto. Un weekend che segna un rientro “bagnato” per tanti vacanzieri che lasceranno le Marche per rientrare nelle loro regioni di residenza. Tutta colpa di una debole depressione, che transitando in quota determinerà fenomeni di instabilità associati ad un calo delle temperature più sensibile nella giornata di lunedì.

I temporali, localmente anche intensi, interesseranno «soprattutto le zone collinari, alto collinari, con qualche fenomeno lungo la costa, con celle temporalesche che attualmente si stanno formando soprattutto sulle zone di Fano, Fossombrone e Chiaravalle» spiega il meteorologo della Protezione civile, Francesco Iocca, ma anche sui Sibillini e sulla fascia collinare del Maceratese, fino ad Osimo. Fenomeni che nascono sulla zona appenninica per spostarsi sulla fascia costiera dove arrivano indeboliti.

Immagine satellitare dei temporali

«La mattina di domenica sarà all’insegna del tempo sereno o poco nuvoloso – spiega – poi dalla tarda mattinata si formeranno nubi temporalesche che a partire dal pomeriggio potranno dar luogo a rovesci e temporali sparsi, anche forti, sulla fascia collinare, alto collinare e montana. Occasionalmente i fenomeni potranno spingersi anche sulla costa». Le cumulate di pioggia, «moderate», potranno raggiungere anche i 40-50 millimetri, con «locali smottamenti e frane».

Anche nel pomeriggio di domani i temporali saranno localmente di forte intensità e a carattere stazionario. Il mare sarà calmo al mattino e poco mosso al pomeriggio. Nella giornata d domani le temperature scenderanno di un paio di gradi, mentre lunedì il calo arriverà fra i 3 e i 4 gradi.