Maltempo, temporali sulle zone collinari e costiere. Da mercoledì arriva la primavera

ANCONA – Allerta meteo per temporali sulle Marche. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di criticità gialla valido fino alle 24 di oggi – 11 marzo – sulle zone costiere e collinari.

I temporali sono già iniziati e a Grottazzolina, nel sud della regione, hanno scaricato 20 millimetri di pioggia. «I fenomeni potranno proseguire anche nella giornata di domani – spiega il meteorologo della Protezione civile regionale, Marco Lazzeri – per poi esaurirsi dal pomeriggio. Dalla giornata di mercoledì è previsto l’arrivo dell’alta pressione».

Insomma da mercoledì è previsto l’arrivo della primavera con l’Anticiclpone Africano. Intanto tra oggi dal primo pomeriggio di oggi sono previste precipitazioni temporalesche più insistenti nelle zone medio collinari e costiere dove potranno assumere carattere di forte intensità.

Le temperature oggi sono previste in calo rispetto a ieri di 2-3 gradi, mentre per la giornata di domani sono attese in lieve aumento. La tendenza per la settimana è al grauale aumento.