Maltempo nelle Marche, arrivano i temporali: domani allerta meteo

ANCONA – Arrivano temporali nelle Marche. La Protezione civile regionale ha diramato una allerta meteo valevole per la giornata di domani – 20 aprile – fino alle ore 24 per temporali che interesseranno tutte le zone della regione.

Le precipitazioni sono attese dalla tarda mattinata di domani fino al tardo pomeriggio, mentre dalla serata i fenomeni sono previsti in attenuazione spiega il meteorologo della Protezione civile Francesco Boccanera. «Una circolazione di aria più fredda in quota determinerà instabilità atmosferica con la formazione di temporali che tenderanno a spostarsi lentamente – spiega il meteorologo – con una persistenza delle piogge» che potranno dare origine a smottamenti o allagamenti negli scantinati.

L’instabilità potrà estendersi anche alla giornata di venerdì, specie nelle zone interne, ma i temporali non dovrebbero determinare criticità particolari. Le temperature sono previste in lieve rialzo tra oggi e venerdì. La tendenza per il weekend è al miglioramento con precipitazioni resideue nella giornata di sabato e bel tempo in quella di domenica.