Maltempo Marche, allerta meteo: in arrivo tempesta violenta di vento e temporali

L'avviso diramato dalla Protezione civile regionale è arancione per vento e giallo per temporali. Temperature in calo di un paio di gradi

ANCONA – Nuova allerta meteo nelle Marche dove il Garbino non molla ancora la sua presa. L’avviso diramato dalla Protezione civile regionale è arancione per vento e giallo per temporali. A essere interessato dall’allerta meteo è tutto il territorio regionale.

Venti di tempesta violenta (fino a 117km/h) si abbatteranno già dalla tarda serata di oggi sulle zone montane e alto collinari. Raffiche di Garbino (vento sudoccindentale) fino a burrasca forte (fino a 88km/h) sono previste sulla zona costiera e fino a tempesta (fino a 102km/h) sulle aree collinari.

A spazzare la regione non sarà solo il vento, sono previsti anche temporali che si abbatteranno sulle Marche tra la serata di oggi e la mattinata di domani. «Si avvicina in tarda serata una linea frontale fredda che porterà rovesci e temporali prima sui settori settentrionali poi in estensione a quelli centrali e meridionali della regione» spiega Marco Lazzeri, meteorologo della Protezione civile regionale.

Più sporadiche le precipitazioni lungo la costa. L’allerta arancione per vento nella giornata di oggi riguarda tutte le zone con la sola eccezione della zona 6, area collinare e costiera meridionale, mentre l’allerta gialla per temporali è valida solo per le zone 1, 2, 3 e 4 (ovvero costiere e collinare settentrionale e centrale, alto collinare e montana settentrionale e centrale).

Nella giornata di domani l’allerta arancione per vento è valida per tutte le zone delle Marche, così come l’allerta gialla per temporali. I rovesci si esauriranno nella tarda mattinata di domani. La colonnina di mercurio, i cui valori sono già scesi rispetto ai giorni scorsi (da 26-25 gradi agli attuali 21) tenderanno a scendere ulteriormente nei valori massimi di ancora un paio di gradi, mentre le minime aumenteranno a causa del vento di Garbino in discesa dagli Appennini.

La giornata di sabato, 4 novembre, sarà caratterizzata da cielo sereno con qualche nuvola passeggera nel pomeriggio, mentre in serata potranno esserci deboli piovaschi. Domenica invece è atteso un peggioramento che riporterà un’alternanza di venti di Gabrino e temporali.