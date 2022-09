Maltempo: nuova allerta meteo sulle Marche, criticità gialla

ANCONA – Proseguono le ricerche di Brunella Chiù, l’ultimo dei dispersi dell’alluvione del 15 settembre. Vigli del fuoco, carabinieri, guardia di finanza e soccorso alpino stanno battendo i territori compresi tra Barbara, Corinaldo, Trecastelli, e Castellone di Suasa, cercando sia con i sommozzatori lungo il letto del torrente Nevola, sia con le squadre a terra supportate da droni ed elicotteri.

Ricerche che comprendono un territorio molto vasto, anche perché la bomba di acqua che quel giorno si era abbattuta sulle Marche, avrebbe allargato l’alveo del corso d’acqua per 100-150 metri a destra e a sinistra del letto de torrente Nevola. E infatti il corpo del piccolo Mattia di 8 anni, ieri è stato rinvenuto in un terreno adiacente a Nevola, in territorio Passo di Ripe di Trecastelli, a 150 metri circa dal letto del torrente Nevola.

Oggi con tutta probabilità i sommozzatori potrebbero arrivare alla zona dii confluenza tra Nevola e Misa, che ieri hanno quasi raggiunto. L’area dove è stata trovata e recuperata l’auto di Brunella Chiù è poco distante da quella dove è stato rinvenuto il corpicino di Mattia. I cani molecolari oggi saranno di riposo, pronti a tornare operativi in caso di necessità. I soccorritori cercano Brunella seguendo zone mappate con Gps: chiusa una zona di ricerca riconsegnano il dispositivo all’unità di soccorso locale e procedono con una nuova zona.

I soccorsi accelerano anche perché per oggi sulle Marche la Protezione civile ha diramato un’allerta meteo con avviso di criticità gialla per temporali e rischio idrogeologico, valido fino alle 24, che interesserà le aree 1, 2, 3 e 4 (ovvero costa e entroterra pesarese, anconetano e maceratese), allerta che potrebbe essere prorogata anche per la giornata di domani – 25 settembre.