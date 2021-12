Maltempo, Aguzzi: «Onda di piena ora su Senigallia. Emergenza si sposta a sud». La situazione nelle Marche

ANCONA – «Attualmente la situazione di massimo livello di attenzione è su Senigallia, ma l’emergenza tende a spostarsi verso sud e anche Esino e Musone sono attenzionati». Lo fa sapere l’assessore regionale alla Protezione civile Stefano Aguzzi.

Stefano Aguzzi, assessore regionale con delega al Lavoro

In questa fase, spiega l’assessore, riferendosi all’innalzamento del Fiume Misa che attraversa Senigallia, «a monte della città, nei 10 chilometri precedenti, il fiume sta scendendo, di poco, ma sta scendendo e si presume che l’onda di piena più alta sia proprio in questo momento sulla città. È preoccupante – spiega – perché di fatto sta sfiorando i ponti dentro Senigallia».

Il Fiume Misa sfiora i ponti di Senigallia

Un’ora e mezza fa, aggiunge Aguzzi, l’onda di piena che era a Bettolelle, «sta scendendo ed è arrivata dentro la città: se la situazione regge da qui alla prossima mezz’ora – un’ora, dovrebbe andare migliorando. Il fenomeno è sotto attento monitoraggio».

Il Fiume Misa a Senigallia

Intanto il Comune di Senigallia «già da questa mattina ha attuato il piano di evacuazione di tutte le zone a rischio – spiega – allertando 8mila famiglie che vivono all’interno dell’area a potenziale rischio esondazione, sia a monte della città che nella città, facendo spostare tutti ai piani superiori e per chi non ha questa possibilità, e non può essere ospitato a casa di parenti, sono stati messi a disposizione punti di alloggio, al momento utilizzati solo da poche persone».



L’innalzamento del Misa e gli allagamenti

«Tutta la popolazione a rischio è stata allertata e messa in sicurezza dal Comune e da tutte le forze in campo, Protezione civile, volontari e vigili del fuoco – afferma – ha fatto molto bene il sindaco del Comune di Senigallia a prevenire chiudendo anche le scuole, ieri sembrava una misura esagerata, invece il primo cittadino è stato molto previdente».

Intervento dei vigili del fuoco

L’assessore regionale Aguzzi riferisce che è «oggetto di monitoraggio anche la situazione di alcuni disabili che hanno difficoltà a spostarsi» in campo ci sono «ambulanze pronte a trasferirli in centri specialistici se ci dovesse essere un aggravamento della situazione».

Per quanto riguarda la situazione sul resto delle Marche l’assessore riferisce che «al momento non vi sono altre situazioni di possibili esondazioni, anche se si stanno attenzionando i corsi d’acqua più a sud».

Nel Fabrianese «si registra una frana che ha interrotto la viabilità» isolando la frazione Moscano dove ci sono 100 persone bloccate nelle loro abitazioni.

Sul posto ci sono le squadre dei Vigili del Fuoco con i funzionari al lavoro per risolvere la situazione.

Sull’Appennino, specie nella parte centro-sud «i mezzi sono al lavoro per ripulire le strade dalla neve caduta».

Il comando dei Vigili del Fuoco di Ancona dalle 8 di questa mattina ha eseguito circa 30 interventi per alberi e rami caduti sulla sede stradale, e per locali allagati.

Nel Maceratese diversi interventi sono in atto per le nevicate che hanno interessato Visso, Camerino e le zone limitrofe. Allagamenti anche nella zona di Maiolati Spontini e nello jesino.

Nella notte erano stati 60 gli interventi delle fiamme rosse nelle Marche: 10 in provincia di Pesaro Urbino, 25 nell’Anconetano, 10 nel Maceratese, 10 nel Fermano, e 5 in provincia di Ascoli Piceno.

Il maltempo fa slittare la campagna “Parliamone insieme”

Intanto il maltempo ha fatto slittare al pomeriggio di oggi – 11 dicembre – l’avvio della campagna di informazione su vaccini e pandemia “Parliamone Insieme” lanciata dalla Regione in collaborazione con Asur Marche.

Questa mattina i camper informativi con gli esperti avrebbero dovuto fare tappa ad Ancona, Macerata e Fermo, ma per le condizioni meteo avverse, che stanno causando forti piogge, la Regione ha optato per posticipare la partenza al pomeriggio di oggi, quando le precipitazioni sono previste in attenuazione.

Camper vaccinale impiegato anche per la campagna Parliamone insieme (Immagine di repertorio)

I team di esperti, ingaggiati per sciogliere i dubbi dei marchigiani sul tema vaccino anti Covid, faranno tappa nel pomeriggio di oggi dalle 15 alle 18 ad Ancona in Piazza Roma, a Macerata al Teatro Lauro Rossi, mentre la tappa a Fermo slitta a domani.

Restano confermati gli appuntamenti di domani domenica 12 dalle 9 alle 13 ad Ascoli Piceno in via D’Ancaria, a Pesaro in Piazzale Collenuccio, a Fermo in Piazza del Popolo. Dalle 15 alle 18 ad Urbino in Piazza della Repubblica.