ANCONA – Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli è stato nominato commissario delegato per l’emergenza. La nomina è arrivata dal capo del Dipartimento di Protezione Civile, Fabrizio Curcio che ha firmato l’ordinanza.

Un provvedimento con cui Curcio disciplina i primi interventi urgenti utili a far fronte agli eccezionali eventi meteorologici che il 15 settembre hanno interessato anconetano e pesarese, causando 11 vittime, 2 dispersi e 150 sfollati. Tra le misure previste per l’assistenza alla popolazione, c’è anche il contributo di autonoma sistemazione per le case danneggiate, distrutte o sgomberate, insieme a specifiche misure per i detriti.