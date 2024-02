Ancona, malore al cantiere navale: operaio soccorso

Da quanto si apprende l'operaio sarebbe stato trovato privo di sensi dai colleghi. Sul posto è giunta anche l'automedica del 118. Un altro malore in Piazzale Europa alla fermata del bus

ANCONA – Intervento della Croce Gialla di Ancona al porto per soccorrere un operaio di 30 anni colto da malore, mentre stava lavorando in un cantiere navale. Da quanto si apprende l’operaio sarebbe stato trovato privo di sensi dai colleghi. Sul posto è giunta anche l’automedica del 118. L’uomo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità per accertamenti.

Un’ambulanza della Croce Gialla è intervenuta anche per un altro malore. Questa volta la persona soccorsa è un cittadino di origini straniere di 54 anni. L’uomo è stato trovato privo di sensi in Piazzale Europa nei pressi della fermata dell’autobus. I soccorritori lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale per accertamenti.