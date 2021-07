Ancona, sviene per il caldo: 11enne trasportata al Salesi. Soccorso in spiaggia a Palombina per una donna

Malore da caldo questa mattina per una 11enne svenuta in centro ad Ancona. La ragazzina è stata portata al Salesi. In spiaggia a Palombina una donna si è lesionata una gamba dopo una caduta, trasferita a Torrette

ANCONA – Malore da caldo per una adolescente di 11 anni. Questa mattina poco dopo le 11, la ragazzina è svenuta mentre si trovava in Piazza Roma, in pieno centro ad Ancona. Il capoluogo in queste giornate è oggetto di una ondata di calore di livello giallo che da domani – 1 agosto – toccherà l’arancione.

In seguito alla caduta, verificatasi dopo che l’11enne ha perso i sensi, la ragazzina ha riportato un trauma al volto. Sul posto è intervenuta la Croce Gialla di Ancona che ha trasportato l’adolescente al Pronto Soccorso dell’ospedale Salesi di Ancona in codice di media gravità.

Il quad della Croce Gialla di Ancona sulla spiaggia di Palombina

Un quad della Croce Gialla di Ancona è intervenuto intorno alle 11:30 alla spiaggia di Palombina per una donna che ha riportato una lesione ad una gamba, dopo essere caduta sulla battigia. La donna, una volta immobilizzata con il tutore. è stata trasportata in ambulanza al Pronto Soccorso di Torrette in codice di media gravità.