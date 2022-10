ANCONA – Donne, vita e libertà. È il grido di protesta che si è levato pacificamente ad Ancona a sostegno del rispetto dei diritti delle donne iraniane. Una settantina di persone sono scese in piazza per manifestare dopo quanto accaduto a Mahsa Amini, la 22enne arrestata a Tehran e pestata a morte mentre veniva trasferita in carcere per non aver indossato correttamente il velo islamico.

Ad organizzare la manifestazione, a cui hanno aderito diverse associazioni, è stata la comunità iraniana di Ancona, che è accorsa in massa con i suoi attivisti. Numerose le donne, anche italiane, che si sono soffermate per dare il proprio sostegno alla manifestazione.