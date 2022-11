La marchigiana Lucia Albano è sottosegretaria al ministero Economia e Finanze

Anche le Marche sono rappresentate nella squadra degli 8 viceministri e 31 sottosegretari nominati dal Consiglio dei ministri: Lucia Albano (FdI), marchigiana di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) è sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella precedente legislatura era subentrata (ottobre 2020) alla Camera al posto di Acquaroli, eletto presidente della Regione.

Insieme ad Albano, ci sono anche esponenti vicini alle Marche o marchigiani di adozione. L’ex commissario regionale di Fratelli d’Italia, Emanuele Prisco. umbro, è stato nominato sottosegretario all’Interno. Marchigiano d’adozione, Vittorio Sgarbi, pro-sindaco di Urbino, nominato sottosegretario alla Cultura.

«Quando giovedì scorso abbiamo fissato l’appuntamento per vederci oggi, non sapevo che avrei incontrato Galeazzo Bignami pochi minuti dopo la sua nomina a viceministro alle Infrastrutture» dice in un post su Facebook il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. «Con l’onorevole Bignami, sposato con una ragazza di Senigallia e dunque marchigiano di adozione, avevamo deciso di vederci per parlare delle emergenze legate alla calamità dello 15 settembre, ma oggi abbiamo subito colto l’occasione per fare un punto rispetto al deficit infrastrutturale di Marche e dorsale adriatica e dei progetti per la nostra regione».

Infine gli auguri. «Colgo quindi l’occasione – aggiunge Acquaroli – per fare un augurio a lui e a tutta la nuova squadra dei vice ministri e dei sottosegretari, tra cui non posso non citare l’onorevole Lucia Albano e l’ex commissario regionale di Fratelli d’Italia, l’onorevole Emanuele Prisco».

La neo sottosegretaria Lucia Abano in una nota stampa annuncia il «massimo impegno per affrontare le sfide che ci attendono». «In un momento storico così difficile per la nostra Nazione, svolgerò il mio dovere con il massimo impegno per affrontare le grandi sfide che ci attendono».