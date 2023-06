Ancona, litiga con la compagna: interviene la polizia

Controlli delle Volanti ad Ancona, Un giovane è stato segnalato per droga. Intervento in un appartamento per una lita tra conviventi

ANCONA – I poliziotti delle Volanti intorno alle 21 di ieri hanno proceduto al controllo, in via Torresi ad Ancona, di un giovane italiano di circa 20 anni, residente nel capoluogo, che alla vista dei poliziotti si era mostrato nervoso. Alla domanda degli operatori se fosse in possesso di sostanza stupefacente, il giovane ha consegnato spontaneamente ai poliziotti un involucro di plastica contenente un grammo e mezzo circa di hashish, posto sotto sequestro. Il giovane è stato segnalato.

Poco dopo in un altro quartiere, un uomo con le mani insanguinate e a torso nudo è stato visto allontanarsi dagli agenti che lo hanno sottoposto a controllo e identificato come un 50enne originario residente nel capoluogo, che aveva da poco litigato con la convivente.

Giunti nell’appartamento dell’uomo, i figli maggiorenni e la donna avrebbero confermato la versione dell’uomo, ribadendo che non c’erano stati atti di violenza, ma che il 50enne si sarebbe ferito da solo, scagliando degli oggetti.

La coppia avrebbe riferito ai poliziotti di non voler procedere per le vie legali.