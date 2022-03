Ancona, lite tra conviventi: ucraina prende a bottigliate il convivente dell’Azerbaijan

Stando a quanto emerso, la lite scoppiata in un appartamento di via Giordano Bruno tra i due anziani, vedrebbe la guerra come miccia dell'alterco

ANCONA – La guerra scoppiata in Ucraina in seguito all’invasione russa, stando ad alcune indiscrezioni, potrebbe essere stata la motivazione alla base del litigio scoppiato nella notte in un appartamento di via Giordano Bruno ad Ancona, tra due anziani conviventi, lui originario dell’Azerbaijan e lei ucraina.

Nell’abitazione del quartiere Piano San Lazzaro, da quanto si apprende, la donna ucraina avrebbe colpito il convivente russo sferrandogli una bottiglia in testa, provocandogli ferite e una lacerazione al capo e al volto.

Sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce Gialla di Ancona che ha trasferito, l’uomo, un 77enne, al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette dove i sanitari hanno provveduto a medicare le ferite applicando dei punti di sutura. Nell’appartamento sono giunte anche le Volanti della Questura di Ancona per gli accertamenti di rito.

Sempre nella notte i soccorritori della Croce Gialla di Ancona sono intervenuti al Porto per un turista tedesco di mezza età. L’uomo si stava imbarcando a bordo di una nave per la Grecia quando ha perso i sensi in auto. Una ambulanza della Croce Gialla lo ha trasferito al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice rosso.