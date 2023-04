Ancona, lite al ristorante a Pasquetta: interviene la polizia

ANCONA – Nel pomeriggio di ieri, giorno di Pasquetta, personale della Squadra Volante della Questura di Ancona si è recato in un ristorante ad Ancona, dove era stata segnalata una lite. Giunti sul posto, gli agenti hanno riscontrato la presenza di un’ambulanza con un uomo a bordo che presentava una piccola escoriazione all’altezza della palpebra sinistra.

L’uomo, che aveva richiesto l’intervento, un ragazzo italiano di 36 anni, ha raccontato ai poliziotti di aver chiamato i soccorsi perché aggredito da due amici dell’ex fidanzata. Agli agenti ha spiegato di essersi recato presso il ristorante per parlare con la ragazza per un riavvicinamento: il giovane non avrebbe infatti accettato la fine della loro relazione.

Nel locale, dopo essere stato accolto in modo cordiale sia dalla ragazza che da suoi gli amici, seduti a tavola per pranzare, ha riferito di aver cominciato a discutere con la ex fidanzata e che nella controversia si era intromesso un amico di lei che lo avrebbe invitato ad abbassare i toni. Lui però, infastidito dall’intervento, lo avrebbe invitato a non intromettersi e quello lo avrebbe colpito al volto. Il giovane ha riferito di essere stato colpito anche da un’altra persona.

Una volta sul posto i poliziotti hanno identificavano anche la ex fidanzata, una 37enne, in compagnia di una amica e dell’uomo che si sarebbe intromesso nella discussione. La donna, ha confermato che l’ex fidanzato l’aveva raggiunta al ristorante sebbene il suo dissenso e che, inizialmente accolto in modo amichevole, pochi minuti dopo era iniziata una discussione tra i due ex, nella quale si erano intromessi un suo amico e, successivamente, un altro commensale e che il ragazzo avrebbe reagito in malo modo all’intromissione dei due uomini e ne sarebbe scaturito un parapiglia terminato in pochi secondi.

All’arrivo al ristorante degli agenti erano presenti solo le persone identificate, in quanto il resto dei commensali era andato via. Il ragazzo con la piccola escoriazione alla palpebra è stato condotto presso il pronto soccorso dal personale sanitario intervenuto, nessun altro dei presenti ha avuto bisogno dell’intervento dei sanitari.