Liste di attesa per visite cardiologiche, incontro tra assessore e Un battito d’Ali: «Disponibilità da Saltamartini»

L'associazione dei genitori dei bambini cardiopatici aveva lamentato liste di attesa troppo lunghe per le visite per sospetta cardiopatia. Il 14 marzo il confronto sulla questione con l'assessore alla Sanità

ANCONA – «Grazie all’interesse di Saltamartini abbiamo fatto il punto sulla questione e insieme a lui abbiamo incontrato anche i dirigenti dell’azienda Ospedaliera di Torrette. Un piccolo passo in avanti per far luce su una questione molto delicata perché l’associazione ha raccolto il disagio di tante famiglie che hanno dovuto rivolgersi altrove (fuori Regione) per effettuare visite cardiologiche ai propri bambini perché il cup della Regione Marche, ad oggi, da appuntamento a dicembre 2023». Così Valentina Felici, presidente dell’associazione “Un Battito d’Ali ODV” sulla questione delle liste di attesa per le visite cardiologiche, dopo l’incontro con l’assessore regionale alla Sanità.

L’incontro in Regione, il 14 marzo, con l’associazione dei genitori dei bambini cardiopatici che avevano sollevato la questione, lamentando lunghe attese. «L’assessore ha nuovamente ricevuto la presidente Valentina Felici – si legge nella nota stampa dell’associazione – , e gli altri genitori, per fare il punto sulle lunghissime liste d’attesa per effettuare le prime visite ai bambini con sospetta cardiopatia. Una cosa inaccettabile che ha attirato l’attenzione dell’assessore che si è reso disponibile ad aiutare i genitori dei bambini, dimostrandosi attento ai problemi confidati dai genitori dell’associazione. Il primo passo è stato fatto; ora confidiamo nell’aiuto del direttore generale, Michele Caporossi, al fine di risolvere il prima possibile questo enorme disagio».

Felici fa sapere che l’assessore Saltamartini «ha affermato ancora una volta che il suo obbiettivo è quello di potenziare il reparto diretto dal dottor Marco Pozzi, considerato da sempre fiore all’occhiello per la Regione Marche. La vicinanza dell’assessore con l’associazione dei genitori ha riportato la speranza che finalmente il reparto possa tornare ad essere punto di riferimento non solo per tutti i bambini marchigiani ma, anche, per tutte le famiglie che provengono dalle Regioni limitrofe e che possono contare sull’eccellenza delle cure e sull’alto livello di professionalità di tutta l’equipe del reparto di cardiologia e cardiochirurgia pediatrica degli Ospedali Riuniti di Ancona».

Intanto il prossimo 11 aprile è in calendario un nuovo appuntamento con tra l’assessore e la direzione di Torrette sulla questione. Nel frattempo le attività dell’associazione continuano. «Il progetto di osteopatia sta riscontrando un notevole successo all’interno del reparto – si legge nella nota – tanto che si pensa ad un suo potenziamento con estensione del trattamento alle mamme ricoverate e al personale sanitario che opera in reparto. Infatti non dobbiamo assolutamente dimenticare che anche il reparto del dottor Pozzi, in questi ultimi due anni, è stato messo a dura prova dalla pandemia ed il personale medico ed infermieristico sta facendo di tutto per garantire a tutte le famiglie continuità nelle visite programmate».