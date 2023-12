Ancona, lezione all’Università Politecnica delle Marche per i 75 anni della Costituzione italiana

ANCONA – La VI edizione dell’iniziativa “La Costituzione aperta a Tutti” organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito farà tappa anche ad Ancona il 18 gennaio 2024, alle ore 10, presso la Facoltà di Economia “G. Fuà” dell’Università Politecnica delle Marche, Aula A “Giuliano Conti”.



Quest’anno per celebrare i 75 anni della Costituzione italiana il responsabile scientifico prof. Marco Ruotolo ha deciso di tenere delle lezioni itineranti (Roma, Campobasso, Milano, Ancona e Napoli) per gli studenti del luogo allo scopo di diffondere i valori costituzionali, in aggiunta alle riprese curate da Giuffrè Francis Lefebvre caricate sulla piattaforma di Educazione Digitale a cui sono iscritte centinaia di scuole in tutta Italia.

Il progetto è dedicato agli studenti di scuola superiore che potranno sviluppare i temi di educazione civica e che potranno anche approfondire nel volume collettaneo edito dalla Giuffrè Francis Lefebvre per l’occasione.



«Siamo molto orgogliosi di far parte del progetto – afferma il rettore prof. Gian Luca Gregori – che si inquadra nelle attività di Terza Missione, promuovendo l’impegno sociale e civico a favore delle future generazioni».



Ad Ancona la lezione sarà tenuta dalla prof.ssa Marta Cerioni di UnivPM che approfondirà i significati del principio di eguaglianza, sancito all’art. 3 della Costituzione: si indagherà il senso profondo del divieto di discriminazioni, della garanzia della pari dignità sociale e del dovere di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della personalità di ciascuno.



La partecipazione è aperta alle scuole, le adesioni dovrebbero pervenire il prima possibile a costituzioneapertaAN@giuffrefl.it. L’evento sarà computato per le ore di PCTO e POT con relativo attestato.