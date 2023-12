Legione Marche, visita del generale di Corpo d’Armata Enzo Bernardini

ANCONA – Visita del generale di Corpo d’Armata Enzo Bernardini, Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora” di Roma, alla Legione Carabinieri “Marche” di Ancona. L’alto Ufficiale, oggi – 5 dicembre – è stato ricevuto dal Comandante della Legione, Generale di Brigata Salvatore Cagnazzo, alla presenza di una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri.

Con l’occasione il generale ha espresso apprezzamento, stima e ringraziamento a tutti i militari dell’Arma che prestano servizio nel territorio della Legione, per l’impegno profuso nello svolgimento del servizio in questo particolare momento che richiede attenzione e vicinanza ai cittadini, esortando a continuare ad operare con entusiasmo e professionalità, per andare incontro alle sempre crescenti esigenze della società ed ha inteso porgere gli auguri per le imminenti festività a tutti i militari della Legione Marche ed ai loro familiari.

Il Generale Bernardini che, a breve, andrà in quiescenza, è stato nominato da pochi giorni Consigliere di Stato dopo aver ricoperto, nel corso della sua carriera, incarichi di altissimo profilo, sia al vertice – sino a divenire Vice Comandante dell’Arma – come anche nell’organizzazione territoriale dove, nel grado di Colonnello, ha comandato il Comando Provinciale di Milano e dove, all’inizio della carriera – da giovane Capitano – ha comandato la Compagnia di Taormina.