Lanterna Azzurra, attesi in Tribunale Sfera Ebbasta e Fedez

I due artisti sono attesi in Tribunale ad Ancona per essere ascoltati nel secondo filone processuale della strage di Corinaldo

ANCONA – Sono attesi questa mattina 24 marzo in Tribunale ad Ancona, Sfera Ebbasta e Fedez. I due artisti, saranno sentiti nel processo per il secondo filone della strage della Lanterna Azzurra, relativo ai permessi e alla sicurezza all’interno del locale di Corinaldo, dove morirono 5 adolescenti e una mamma 39enne nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018.

Fedez e Sfera Ebbasta erano stati convocati nelle udienze precedenti, ma avevano fornito una documentazione di legittimo impedimento a partecipare al processo (per motivi di lavoro e salute). Questa volta, però, salvo cambiamenti dell’ultima ora, questa mattina dovrebbero essere ascoltati in Tribunale.

Sfera Ebbasta era atteso quella notte alla Lanterna Azzurra di Corinaldo per un dj-set che però non si tenne, perché all’interno del locale venne spruzzata una sostanza urticante per mettere a segno furti di preziosi. Nel primo filone processuale sono stati condannati in maniera definitiva i sei membri della cosiddetta ‘Banda dello Spray’, tutti giovani della Bassa Modenese.

Fedez sarà ascoltato perché si era già esibito nella discoteca alcuni anni prima della tragedia in cui morirono gli adolescenti e la mamma, e nella quale 200 persone circa rimasero ferite. In questo secondo filone processuale sono imputate 9 persone, tra comitato di vigilanza e società che gestiva il locale.