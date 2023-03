Lanterna Azzurra, il papà di Mattia Orlandi: «Sfera Ebbasta e Fedez in una serata e parte del ricavato per due ambulanze»

ANCONA – Sfera Ebbasta e Fedez, uniti per una serata in cui il ricavato sia devoluto per l’acquisto di due ambulanze. È il desiderio espresso ai giornalisti, da Giuseppe Orlandi, il papà di una delle giovani vittime di Corinaldo, a margine dell’udienza, iniziata questa mattina alle 10,32 in Tribunale ad Ancona, del filone bis per la strage della Lanterna Azzurra. In Aula le testimonianze di Fedez, Sfera Ebbasta e del manager di quest’ultimo, atteso quella sera nel locale per un dj-set.

«Ho un desiderio dentro di me», ha detto commosso il papà di Mattia, quello che «Sfera Ebbasta e Fedez, per dimostrare veramente che ci tengono a questa tragedia e a quello che è avvenuto», si »unissero tra di loro, sarebbe bello, un bel pensiero, organizzare una serata e poi soprattutto dall’incasso devolvere una parte».

Il papà di Mattia, ricordando la notte in cui tra il 7 e l’8 dicembre del 2018, quando morirono 5 adolescenti (tra i quali il figlio 15enne) e una mamma 39enne, ha detto «avevo pensato a tutto l’impegno che hanno messo il 118 quella sera, i medici, gli infermieri e anche i vigili del fuoco», sarebbe bello «dedicare una parte di questo incasso per acquistare due ambulanze, una per la provincia di Ancona e una per la provincia di Pesaro».

«Quella sera – ha aggiunto – hanno fatto un lavoro incredibile, e si sono trovati anche loro di fronte a una situazione raccapricciante».