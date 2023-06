Ancona, la Coppa Eurovolley 2023 in vetrina agli impianti del Cus

ANCONA – La Coppa di Eurovolley 2023 è arrivata in provincia di Ancona. Sabato 3 e domenica 4 Giugno, il Comitato Regionale Fipav Marche e il Comitato Territoriale Fipav Ancona ospiteranno EurovolleyOnTour. La Coppa sarà trasportata da un van personalizzato della Federazione Italiana Pallavolo e poi mostrata al pubblico. Tante le attività che verranno svolte nei punti in cui il trofeo verrà esposto, quali ad esempio quiz dedicati alla storia della pallavolo, distribuzione di gadget per le atlete e gli atleti presenti e per gli studenti, oltre alla proiezione del docufilm “Un anno straordinario”.

La Coppa potrà essere ammirata sabato 3 giugno, dalle ore 16, negli impianti sportivi del C.U.S. Ancona (via Grotta, 14/A), domenica 4 giugno, dalle ore 10 alle 12, all’ingresso del Palatriccoli di Jesi (via Tabano), dalle ore 16 invece al Palabaldinelli di Osimo (via Striscioni, 82).