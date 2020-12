Italia in zona rossa per 10 giorni, è stretta da Natale alla Befana

Il premier Conte ha illustrato le misure che regoleranno tutto il periodo delle festività. Il Paese è in zona rossa per 10 giorni e per 4 giorni in zona arancione

ANCONA – Italia in zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio nei festivi e prefestivi. È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto che regolerà tutto il periodo delle feste, da Natale all’Epifania. L’intero Paese dal 24 al 27 dicembre sarà zona rossa, così come dal 31 dicembre al 3 gennaio e poi dal 5 al 6 gennaio. Negli giorni a cavallo (quelli lavorativi), ovvero il 28, 29 e 30 l’Italia sarà in zona arancione. Lo ha annunciato poco fa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, confermando le ipotesi circolate da giorni. In pratica il Paese vivrà le due settimane festive, per 10 giorni in zona rossa e 4 giorni in zona arancione.

LE DATE DELLA ZONA ROSSA

Nelle giornate rosse, (24, 25, 26, 27, 31, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio) ristoranti, bar, centri estetici e negozi dovranno restare con le serrande abbassate. Consentito nei ristoranti e bar solo asporto dalle 5 alle 22 e consegna a domicilio senza limiti orari. Inoltre si potrà uscire di casa solo per motivi di lavoro, salute e necessità, da certificare sull’apposito modulo.

Resta fermo dal 21 al 6 gennaio il divieto di uscire dalla propria regione di residenza. Il coprifuoco rimane fissato dalle 22 alle 5 anche nelle giornate festive. Tra le attività commerciali che potranno restare aperte ci sono: supermercati, negozi di generi alimentari e prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri.

L’unica deroga concessa sul fronte degli spostamenti riguarda i piccoli Comuni, quelli sotto i 5mila abitanti, i quali nel periodo delle festività potranno uscire dal territorio entro un raggio di 30 chilometri. Consentita la visita a parenti e amici nel numero massimo di due persone dalle 5 alle 22 nelle giornate rosse. Non saranno conteggiati gli under 14, i cui spostamenti saranno consentiti. In zona rossa è consentita l’attività motoria nei pressi della propria abitazione e l’attività sportiva ma solo in forma individuale. «Questa misura l’abbiamo pensata per consentire quel minimo di socialità che si addice a questo periodo» ha detto il premier Giuseppe Conte.

LE DATE IN ZONA ARANCIONE

L’Italia sarà in zona arancione il 28, 29 e 30 dicembre e il 4 gennaio. In queste date ci si potrà spostare solo all’interno del proprio comune di residenza (mentre i comuni sotto i 5mila abitanti avranno la deroga). Bar e ristoranti dovranno restare chiusi (consentito asporto e consegna a domicilio), mentre i negozi potranno restare aperti fino alle 21.