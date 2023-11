Istat, nel 2022 quasi 5mila incidenti stradali nelle Marche. In provincia di Ancona il numero più alto di vittime e feriti

ANCONA – Nel 2022 la provincia di Ancona si aggiudica la maglia nera nelle Marche per l’incidentalità stradale, per numero di vittime e feriti. Emerge dal focus Istat sugli Incidenti Stradali nella Regione Marche per l’anno 2022 dopo l’aggiornamento nazionale dello scorso ottobre. Nelle Marche l’anno scorso si sono verificati complessivamente 4.951 incidenti stradali che hanno causato la morte di 91 persone e il ferimento di altre 6.661.

Un dato che registra un aumento del +6,2% rispetto al 2021 (+9,2% nazionale). Ad aumentare sono anche i feriti (+6,1% a fronte del +9,2% nazionale) e le vittime (+8,3% contro l’aumento medio italiano del +9,9%). La ripresa della mobilità dopo la pandemia ha fatto aumentare anche l’incidentalità stradale.

Se a livello provinciale, è Ancona la città nella quale si sono verificati più incidenti (1.591) che hanno causato 34 vittime e 2.177 feriti, anche la provincia di Pesaro Urbino mostra dati preoccupanti a fronte di 1.555 Incidenti stradali che hanno causato 17 morti e 1.427 feriti. Nel maceratese sono stati 937 gli incidenti, che hanno causato 16 morti e 1.309 feriti, mentre nella provincia di Ascoli Piceno si sono verificati 723 incidenti, 11 morti e 935 feriti, e infine, nel fermano 545 incidenti, 7 morti e 772 feriti.