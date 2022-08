Tragico investimento agli Archi di Ancona, muore 23enne

La vittima è un giovane di origine somala che sarebbe stato travolto da una autocisterna. Sul posto la Polizia Locale di Ancona per i rilievi di rito

ANCONA – Tragedia ad Ancona dove un giovane è rimasto ucciso travolto da un mezzo pesante agli Archi. La vittima è un 23enne di origine somala. L’investimento è avvenuto attorno alle 11 di questa mattina.

Sul posto per i rilievi di rito la Polizia Locale di Ancona, l’ambulanza della Croce Gialla di Ancona e l’automedica del 118. Per il giovane però non c’è stato nulla da fare ed è deceduto sul colpo nei pressi dell’entrata del parcheggio scambiatore degli Archi. Il giovane sarebbe stato travolto da una autocisterna.