Ancona, intervento dei poliziotti per lite in strada e in appartamento

Il primo intervento in via Marchetti per una lite tra extracomunitari, il secondo a Bracce Bianche per una lite tra conviventi

ANCONA – Intervento delle Volanti di Ancona per due liti: una in strada e un’altra in appartamento. Nel corso della serata di ieri, intorno alle 22.15 la centrale operativa della Questura di Ancona ha inviato una pattuglia in via Marchetti, dove era stata segnalata una lite in strada. Una volta giunti sul posto i poliziotti hanno appreso che un uomo aveva visto litigare due cittadini extracomunitari, dei quali solo uno era presente all’arrivo degli agenti.

Si tratta di un uomo di origine peruviana che ha riferito ai poliziotti di ignorare chi fosse il soggetto con cui poco prima c’era stata una zuffa, di cui però ha saputo fornire una sommaria descrizione e la nazionalità magrebina. Gli agenti hanno chiamato il 118 che ha provveduto a trasportate l’uomo peruviano al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Nonostante le ricerche l’altro uomo non è stato rintracciato.

I poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti anche in un appartamento del quartiere Brecce Bianche di Ancona dove era stata segnalata una lite tra una coppia di conviventi. Gli agenti una volta sul posto hanno appreso dall’uomo che durante la serata lui e la compagna si erano recati ad una festa dove la donna avrebbe esagerato con l’assunzione di alcool.

Rientrati a casa, l’uomo avrebbe tentato di fermare la donna, la quale avrebbe continuato a bere, a questo punto sarebbe nata tra i due una lite, stando a quanto l’uomo avrebbe riferito ai poliziotti. L’uomo avrebbe quindi allertato i sanitari e le forze dell’ordine per chiedere aiuto. La compagna avrebbe confermato la versione dell’uomo, evidenziando che nelle ultime settimane ci sarebbero state altre liti in cui sarebbe stata spintonata. All’invito dei poliziotti di allontanare il compagno e di formalizzare denuncia, la donna avrebbe rifiutato di procedere.