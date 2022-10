Ancona, 25enne sanzionato dalla polizia per ubriachezza molesta. Agenti su bus per calmare passeggero

ANCONA – Due interventi dei poliziotti della Questura di Ancona: uno per un 25enne, sanzionato per ubriachezza molesta, l’altro a bordo di un bus per calmare un passeggero. Nel corso della serata di ieri la Sala Operativa della Questura di Ancona inviava le Volanti in Piazza Rosselli presso il piazzale antistante la Stazione Ferroviaria, in seguito alla segnalazione di un uomo ubriaco con molesto.

Sul posto, gli agenti sono stati avvicinati da un cittadino del Bangladesh di 18 anni che ha riferito loro di essere stato strattonato e spinto da uno sconosciuto senza un apparente motivo. Il cittadino del Bangladesh, che appariva in buono stato di salute, non presentava segni di aggressione, ma è riuscito ad indicare agli agenti la persona che lo avrebbe aggredito in piazza Rosselli.

I poliziotti raggiunto l’uomo, un 25enne in evidente stato di alterazione dovuto ad un abuso di sostanze alcoliche, al controllo è stato identificato con un cittadino del Niger di 25 anni, regolare sul territorio nazionale. In seguito all’atteggiamento molesto e a rifiuto di spostarsi dalla fermata dei bus di linea urbana, i poliziotti lo hanno accompagnato in Questura, dove veniva sanzionato per l’ubriachezza.

Nel pomeriggio di ieri personale della Squadra Volante si è recato a Posatora (Ancona) per una richiesta d’intervento da parte di personale della “Conerobus” in seguito al comportamento aggressivo tenuto da parte di un uomo sprovvisto di titolo di viaggio. Il dipendente della “Conerobus” avrebbe riferito di trovarsi nei pressi di Piazzale Camerino, mentre il soggetto segnalato, sceso dall’autobus, si stava allontanando a piedi, tenendo al guinzaglio un cane di grossa taglia.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno intercettato il controllore, che raccontava di aver notato l’uomo sull’autobus che era salito a bordo del mezzo con un cane di grossa taglia sprovvisto di museruola. Alla richiesta di esibizione del biglietto l’uomo ha dichiarato di esserne sprovvisto e con fare aggressivo si sarebbe rifiutato di fornire le proprie generalità, scendendo dal bus per allontanarsi a piedi.

Gli agenti rintracciato l’uomo lo hanno identificato come un cittadino del Camerun di 26 anni, regolare sul territorio nazionale. L’uomo ha confermato ai poliziotti di aver avuto una discussione con il controllore, negando tuttavia di avere avuto un atteggiamento aggressivo. Gli agenti, ascoltate le parti, tranquillizzati gli animi hanno informato il dipendente della “Conerobus” sulle sue facoltà di legge.