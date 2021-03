Dramma ad Ancona, insegnante trovato morto in casa

L'uomo aveva 56 anni e viveva a Pietralacroce. Sul posto le Volanti della Questura di Ancona e il 118, ma per l'insegnante non c'è stato niente da fare

ANCONA – È stato trovato privo di vita nella sua abitazione di Ancona il corpo di Michele Mariani, artista ed insegnante di educazione artistica. L’uomo, 56 anni, aveva insegnato alle scuole medie Marconi e all’Istituto Comprensivo di Falconara.

Ad allertare i soccorsi sarebbe stata una amica del docente. Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118, ma per l’insegnante non c’è stato niente da fare, era già deceduto. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. Sul posto anche gli agenti delle Volanti della Questura di Ancona.