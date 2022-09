ANCONA – Dopo essere stato stabilizzato nella sala emergenze del Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette, l’operaio italiano di 51 anni travolto questa mattina, 14 settembre, da una pesante lastra d’acciaio mentre lavorava in un capannone del cantiere navale Fincantieri al porto di Ancona, è stato trasferito in sala operatoria per essere sottoposto ad intervento chirurgico ortopedico per fratture.

Le condizioni dell’uomo sono gravi. Nell’infortunio, accaduto poco dopo le 9, l’operaio ha riportato un grave trauma toracico da schiacciamento e un trauma al bacino, insieme ad alcune fratture agli arti. Il 51enne è stato subito intubato ed è in prognosi riservata. Al termine dell’intervento sarà ricoverato nel reparto di Clinica di Rianimazione a Torrette. L’uomo era stato soccorso da Croce Rossa di Ancona e da automedica.