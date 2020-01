Ancona, gli cade una sospensione in testa: soccorso operaio con trauma cranico

L'uomo, un 58enne, stava lavorando ad un mezzo collocato sul ponte innalzato quando è stato centrato in pieno. Sul posto la croce gialla. L'incidente è avvenuto in una officina meccanica

ANCONA – Un operaio 58enne di una officina meccanica fra il Piano San Lazzaro e Vallemiano di Ancona è finito al Pronto Soccorso di Torrette con un trauma cranico. L’infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina, 20 gennaio, intorno alle 10.30. L’uomo stava smontando la sospensione anteriore del veicolo, posto sul ponte sollevato, quando questa si è sganciata improvvisamente colpendolo in pieno.

L’operaio ha riportato un trauma cranico e alcune ferite che ne hanno richiesto il trasporto al pronto soccorso in codice giallo avanzato. Sul posto la Croce Gialla di Ancona. L’uomo non è in gravi condizioni.

(Servizio in aggiornamento)