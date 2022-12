Influenza stagionale, boom di accessi al Pronto Soccorso del Salesi: più colpiti i bambini sotto i sei anni

Gli accessi per influenza, quella attualmente in circolazione è l'Australiana, «sono mediamente saliti ad una ottantina al giorno», spiega la responsabile Elisabetta Fabiani

ANCONA – Boom di accessi per influenza stagionale al Pronto Soccorso dell’ospedale Salesi di Ancona. «Stiamo vedendo un picco esponenziale di casi negli ultimi giorni – spiega la responsabile, la dottoressa Elisabetta Fabiani – c’è un assalto al Pronto Soccorso di bambini con febbre alta e tosse».

Gli accessi per influenza, quella attualmente in circolazione è l’Australiana, pur con una certa variabilità giornaliera, «sono saliti mediamente ad una ottantina al giorno, mentre per infezioni da Covid – precisa – al momento sono sostanzialmente stabili a 4-5 settimanali».

«Un picco di casi – osserva – superiore anche rispetto agli altri anni, era prevedibile a livello epidemiologico, perché dopo due anni di ‘astinenza’ legata alle restrizioni adottate per limitare la circolazione del virus Covid, l’influenza ora trova terreno fertile».

I più colpiti dall’influenza stagionale sono soprattutto i bambini under 6 anni, quelli che «essendo nati a ridosso della pandemia, tra il 2018 e il 2019, non hanno avuto occasione di costruire una immunità, perché non hanno avuto contatto con i virus».

Inoltre ha fatto la sua ricomparsa il virus respiratorio sinciziale, che l’anno scorso aveva dato origine ad un picco di casi. Dei bambini che arrivano in Pronto Soccorso al Salesi, meno del 5% ha bisogno di ricovero ospedaliero per compromissione respiratoria e dei parametri vitali, con difficoltà di alimentazione, si tratta soprattutto di bambini nel primo semestre di vita.