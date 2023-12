Influenza, picco tra Capodanno e l’Epifania. I suggerimenti dell’esperto

ANCONA – È previsto tra Capodanno e i giorni immediatamente successivi il picco del virus influenzale nelle Marche. Lo dice l’infettivologo Andrea Giacometti, spiegando che il trend riflette quello «degli anni precedenti la pandemia di Covid-19, quando non si usavano le mascherine». «In ospedale – spiega – la situazione è un po’ diversa perché c’è ancora una certa prevalenza del Covid sui ricoveri: per ogni influenza ricoverata, ci sono circa tre ricoveri per Covid».

Nel reparto di Clinica di Malattie Infettive dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, diretta dal professor Giacometti, «abbiamo avuto un caso grave di influenza in un soggetto 60enne, e un caso grave di Covid, per il resto raramente ricoveriamo influenze, mentre per Covid ricoveriamo tre volte di più, anche se non sono casi importanti, ma sono più che altro persone con tampone positivo e diverse comorbilità».

Andrea Giacometti

Con le festività che spingono ai raduni familiari e amicali, cresce nuovamente il livello di attenzione attorno a queste forme virali. L’esperto evidenzia il rischio di un possibile «doppio contagio» da influenza e Covid «senza vaccinazione». Tra i consigli di prevenzione ci sono anche le norme di igiene che abbiamo conosciuto con la pandemia, come il lavaggio accurato delle mani, l’uso degli igienizzanti quando si è fuori casa.

Importante, poi, in caso di sintomi «evitare di andare a casa di parenti e amici», tenendo presente che in questa fase «se si ha raffreddore o mal di gola, con tutta probabilità si tratta di Covid. Anche se è difficile, durante le feste, portare la mascherina, se si hanno sintomi è meglio non andare a trovare i nonni, oppure se proprio non si può evitare è meglio indossare la mascherina, mantenendo una certa distanza. Sono norme difficili da seguire durante le feste, ed è per questo che il picco dell’influenza e del coronavirus lo avremo dopo Capodanno».