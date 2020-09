Infiltrazioni in Consiglio Regionale, aula e locali interdetti

ANCONA – Interdetto l’accesso all’Aula dell’Assemblea Legislativa e ai locali adiacenti. Il maltempo che domenica si è abbattuto sull’Anconetano, con piogge intense, vento e grandine, ha provocato alcune consistenti infiltrazioni di acqua piovana che dal tetto dell’Aula del Consiglio regionale (Palazzo Leopardi) sono penetrate arrivando a ricoprire alcuni punti del pavimento. L’acqua depositata a terra è stata raccolta e i computer messi in sicurezza.

Oggi si è svolto il primo sopralluogo da parte dei tecnici e degli ingegneri dei provveditorato ai lavori pubblici e domani ne seguirà uno ulteriore per quantificare l’entità del danno: i tecnici dovranno verificare in particolare se l’infiltrazione di acqua ha provocato danni agli impianti. Ma intanto in via precauzionale e preventiva è stata disposta l’interdizione ai locali, anche se l’attività dell’Assemblea è sospesa in vista delle elezioni regionali. L’immobile che ospita l’Aula e gli uffici del Consiglio regionale è di proprietà dell’Inail.